Rutsche und Schaukel weg, Streit im Rathaus da

45 Spielplätze für 60.000 Einwohner

Im Rathaus will man davon aber nichts wissen. „Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das Land pro 5000 Einwohner einen Spielplatz vorschreibt. Wir haben 45 Spielplätze für 60.000 Einwohner“, betont man. Der betroffene Spielplatz wurde außerdem beim Hochwasser 2024 schwer beschädigt, unter dem Spielplatz verlaufe zudem auch eine Gasleitung. Im Zuge einer Evaluierung sei man dann zur Erkenntnis gekommen, den Spielplatz aufzulassen und stattdessen andere aufzuwerten. „Der nächste ist Luftlinie 500 Meter entfernt“, informiert ein Stadtsprecher. Die abgebauten Spielgeräte würden im Hochzeits- und Geburtenwald bei der Teufelhofsiedlung ein neues Zuhause finden.