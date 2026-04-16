Retter mussten über kleinen Aufzug in den Schacht

In Aufzugskabine gelegt

Dazu kam, dass sich die Retter zuerst in die Aufzugskabine legen mussten, weil sich diese erst nach mehreren Metern aufstellt. „Das war wie in einer Streichholzschachtel“, so Pilz. Nur so gelangten die Feuerwehrmänner, Bergretter und der Notarzt dann zu dem Mann. Unten angekommen, das nächste Problem: „Der Schacht war noch durch eine Maschine blockiert, wir konnten nicht weiter“, erzählt der Feuerwehrkommandant. Also musste man den Verletzten über einen anderen Schacht retten. Doch auch hier gab es ein Problem: „Da wurde noch am Vortag gesprengt und man musste den Weg erst frei machen“, erzählt Christoph Pilz im Gespräch mit der „Krone“.