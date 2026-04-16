Wohin die Ausgaben der Österreicher fließen

Das Konsumverhalten der Menschen hierzulande hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Das zeigt eine neue Marktstudie des österreichischen Handelsverbands. Obwohl die Kaufkraft 2025 nominell um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, führt die gleichzeitig hohe Inflation von 3,6 Prozent real zu einem Rückgang der verfügbaren Mittel. Das entspricht im Schnitt 9360 € pro Person und Jahr. Der Studie zufolge reagieren neun von zehn Österreichern sensibler auf Preisänderungen als je zuvor.