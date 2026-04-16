Das sind die EM-Gegner unserer Handball-Frauen!

„Ich bin zufrieden mit dieser Gruppe. Eine EM ist immer schwer zu spielen, da man ausschließlich auf starke Nationen trifft“, so Tijsterman. Für Sportdirektor Patrick Fölser kommt gerade dem Duell mit den Tschechinnen große Bedeutung zu. Schließlich steigen die ersten beiden Teams der sechs Gruppen in die Hauptrunde auf. „Tschechien ist eine Mannschaft, mit der wir um Platz zwei fighten können“, meinte Fölser, der den Spielort als ideal erachtet. „Das ist eine schöne Geschichte. Dadurch haben unsere Fans keine weite Anreise.“