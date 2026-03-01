Diese Frauen lenken das Schicksal der Autowelt

Geschätzte 1,5 Milliarden Autos sind weltweit unterwegs. Eine Erfolgsgeschichte, die vor genau 140 Jahren ihren Ursprung hatte, als Carl Benz das Patent für seinen Motorwagen einreichte. Den Durchbruch feierte dieser aber erst, als seine Gattin Bertha 1888 das Gefährt über 106 Kilometer von Mannheim nach Pforzheim lenkte. Sie war die erste Frau in der Poleposition in der Autoindustrie.