Diese Frauen lenken das Schicksal der Autowelt

Schneeschuhwanderer von Lawine verschüttet
Ohne LVS-Gerät
Vor 140 Jahren schlug die Geburtsstunde des Autos, zum Durchbruch verhalf diesem aber erst Bertha Benz – sie bereitete den Weg für jene weiblichen Führungskräfte, die heute bei den Herstellern weltweit am Steuer sind.
Geschätzte 1,5 Milliarden Autos sind weltweit unterwegs. Eine Erfolgsgeschichte, die vor genau 140 Jahren ihren Ursprung hatte, als Carl Benz das Patent für seinen Motorwagen einreichte. Den Durchbruch feierte dieser aber erst, als seine Gattin Bertha 1888 das Gefährt über 106 Kilometer von Mannheim nach Pforzheim lenkte. Sie war die erste Frau in der Poleposition in der Autoindustrie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.