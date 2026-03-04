Ausbau Weststrecke: Zweite Vollbremsung der ÖBB

In den 1990er-Jahren waren die Pläne für einen zweigleisigen Ausbau der Weststrecke im Tiroler Oberland schon viel konkreter als heute. Es gab Grundablösen für Bauern und Ideen, wo der Tunnelaushub gelagert werden könnte. Doch es kam alles anders. Bürgermeister werfen den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) „Dilettantismus“ vor. Diese kontern.