Ausbau Weststrecke: Zweite Vollbremsung der ÖBB

Vierte NBA-Heimniederlage in Folge für Pöltl-Klub
Gegen New York
In den 1990er-Jahren waren die Pläne für einen zweigleisigen Ausbau der Weststrecke im Tiroler Oberland schon viel konkreter als heute. Es gab Grundablösen für Bauern und Ideen, wo der Tunnelaushub gelagert werden könnte. Doch es kam alles anders. Bürgermeister werfen den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) „Dilettantismus“ vor. Diese kontern.
Derzeit verläuft die Weststrecke von Imst-Pitztal bis zum Arlberg und darüber hinaus nach wie vor über weite Strecken eingleisig – ein Kapazitätsengpass, der Pendler und Fernverkehr gleichermaßen beeinträchtigt. Dabei steht der abschnittsweise Ausbau der Strecke schon lange auf der Agenda der ÖBB.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.