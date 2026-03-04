Messerstiche in Verbotszone: Mann schwer verletzt

Am Keplerplatz in Wien-Favoriten kam es am Dienstagmittag zu einer schweren Messerattacke. Ein Mann wurde durch die Stiche schwer verletzt und befindet sich seither im Koma. Nähere Details zur Identität der Beteiligten sowie zu den Hintergründen der Tat sind derzeit noch unklar.
Die schwere Attacke ereignete sich gegen 13.20 Uhr am Vorplatz der Keplerkirche. Nach ersten Informationen gerieten zwei Männer in Streit. Dabei soll einer der Beteiligten plötzlich ein Küchenmesser gezogen und mehrmals auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Das Opfer erlitt schwere Stich- und Schnittverletzungen und sackte zu Boden. Augenzeugen alarmierten umgehend die Einsatzkräfte.
Angreifer auf der Flucht
Der Tatverdächtige flüchtete nach der Attacke und konnte bislang nicht aufgefunden werden. Auch die mutmaßliche Tatwaffe dürfte der Angreifer bei sich tragen, diese wurde ebenfalls noch nicht entdeckt. Der schwer verletzte Mann wurde zunächst von der Berufsrettung versorgt und sofort in ein Spital gebracht.
Opfer seit Attacke im Tiefschlaf
Die Identität des Opfers konnte laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger noch nicht geklärt werden, er befindet sich seither im Koma und konnte noch nicht befragt werden. Die Hintergründe sowie die Beziehung der Beteiligten sind derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen, hieß es von der Polizei am Mittwoch.
