Finanzamt beschlagnahmte Waren: Händler nun pleite

Banken stellten Kredite fällig

Nun ist das 2022 gegründete Unternehmen insolvent. Den Angaben des KSV1870 sowie des Alpenländischen Kreditorenverbandes zufolge hat die Firma 9,1 Millionen Euro Passiva angehäuft. Als Hauptinsolvenzursache gibt das Unternehmen an, dass das Finanzamt das gesamte Warenlager beschlagnahmt hat. Zudem haben sämtlich kreditgebende Banken ihre Forderungen fällig gestellt sowie die jeweils bestellten Sicherheiten gezogen, heißt es weiter.