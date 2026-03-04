Finanzamt beschlagnahmte Waren: Händler nun pleite

Weil das Finanzamt das gesamte Warenlager des Unterhaltungselektronik-Händlers imatec Distributions aus Traun (OÖ) beschlagnahmte, meldete das Unternehmen Konkurs an. Die Schulden belaufen sich auf etwas mehr als neun Millionen Euro.
Das Konkursverfahren über die imatec Distrubutions GmbH aus Traun in Oberösterreich wurde am Mittwoch am Landesgericht Linz eröffnet. Das Unternehmen handelt laut dem Gläubigerschutzverband KSV1870 mit Geräten der Unterhaltungselektronik sowie der Telekommunikation und beschäftigt zwei Dienstnehmer.
Banken stellten Kredite fällig
Nun ist das 2022 gegründete Unternehmen insolvent. Den Angaben des KSV1870 sowie des Alpenländischen Kreditorenverbandes zufolge hat die Firma 9,1 Millionen Euro Passiva angehäuft. Als Hauptinsolvenzursache gibt das Unternehmen an, dass das Finanzamt das gesamte Warenlager beschlagnahmt hat. Zudem haben sämtlich kreditgebende Banken ihre Forderungen fällig gestellt sowie die jeweils bestellten Sicherheiten gezogen, heißt es weiter.
Von der Pleite betroffen sind etwa 115 Gläubiger. Ebenfalls ein Konkursverfahren eröffnet wurde am Mittwoch über die Alleingesellschafterin der imatec Distrubutions GmbH, die Arik Management & Holding GmbH.
