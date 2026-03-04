Vorteilswelt
Bei Jagd auf Drohnen

Russen schießen eigenen Kampfhubschrauber ab

Ausland
04.03.2026 12:28
In sozialen Medien wurde ein Video geteilt, das den Abschuss zeigen soll.
In sozialen Medien wurde ein Video geteilt, das den Abschuss zeigen soll.(Bild: Telegram/supernova_plus)
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Beim Versuch, ukrainische Drohnen abzuschießen, ist der russischen Luftabwehr ein tödlicher Fehler unterlaufen. Sie holte irrtümlich einen russischen Kampfhubschrauber vom Himmel.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch in der russischen Region Rostow, die an die Ukraine angrenzt. Die dort stationierte russische Luftabwehr wollte ukrainische Drohnen abschießen. Stattdessen traf sie aber einen russischen Militärhelikopter.

Russischer Blogger bestätigt Abschuss
Der Hubschrauber wurde noch in der Luft zerstört, wie Videos zeigen, die von ukrainischen Medien geteilt wurden. Die Crew wurde demnach dabei getötet. Ein russischer Militärblogger bestätigte den Abschuss. Auch im fünften Kriegsjahr sei „Friendly Fire nirgendwohin verschwunden“, kommentierte er. Vor wenigen Tagen hatte er noch mit einer „erfolgreichen Jagd“ auf Drohnen geprahlt.

Hubschrauber aus Sowjetzeiten
Beim abgeschossenen Helikopter handelt es sich um einen Mil Mi-8. Russland setzt diese Militärhubschrauber aus Sowjetzeiten noch zu Hunderten ein. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 wurden laut Analysen des Militär-Blogs „Oryx“ knapp 40 solcher Helikopter zerstört.  

Ausland
04.03.2026 12:28
