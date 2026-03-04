Russen schießen eigenen Kampfhubschrauber ab

Russischer Blogger bestätigt Abschuss

Der Hubschrauber wurde noch in der Luft zerstört, wie Videos zeigen, die von ukrainischen Medien geteilt wurden. Die Crew wurde demnach dabei getötet. Ein russischer Militärblogger bestätigte den Abschuss. Auch im fünften Kriegsjahr sei „Friendly Fire nirgendwohin verschwunden“, kommentierte er. Vor wenigen Tagen hatte er noch mit einer „erfolgreichen Jagd“ auf Drohnen geprahlt.