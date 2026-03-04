Bei Jagd auf Drohnen
Russen schießen eigenen Kampfhubschrauber ab
Beim Versuch, ukrainische Drohnen abzuschießen, ist der russischen Luftabwehr ein tödlicher Fehler unterlaufen. Sie holte irrtümlich einen russischen Kampfhubschrauber vom Himmel.
Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch in der russischen Region Rostow, die an die Ukraine angrenzt. Die dort stationierte russische Luftabwehr wollte ukrainische Drohnen abschießen. Stattdessen traf sie aber einen russischen Militärhelikopter.
Russischer Blogger bestätigt Abschuss
Der Hubschrauber wurde noch in der Luft zerstört, wie Videos zeigen, die von ukrainischen Medien geteilt wurden. Die Crew wurde demnach dabei getötet. Ein russischer Militärblogger bestätigte den Abschuss. Auch im fünften Kriegsjahr sei „Friendly Fire nirgendwohin verschwunden“, kommentierte er. Vor wenigen Tagen hatte er noch mit einer „erfolgreichen Jagd“ auf Drohnen geprahlt.
Hubschrauber aus Sowjetzeiten
Beim abgeschossenen Helikopter handelt es sich um einen Mil Mi-8. Russland setzt diese Militärhubschrauber aus Sowjetzeiten noch zu Hunderten ein. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 wurden laut Analysen des Militär-Blogs „Oryx“ knapp 40 solcher Helikopter zerstört.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.