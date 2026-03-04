Vorteilswelt
Experte analysiert

Was das neue Gesetz gegen „Shrinkflation“ bringt

Oberösterreich
04.03.2026 09:00
Die Jahresinflation 2025 lag bei 3,6% – Lebensmittelpreise im Einzelhandel stiegen um 3,3%.
Die Jahresinflation 2025 lag bei 3,6% – Lebensmittelpreise im Einzelhandel stiegen um 3,3%.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Ab April müssen Supermärkte und Drogerien die „Shrinkflation“ kennzeichnen – also wenn in gleichen Verpackungsgrößen plötzlich weniger Inhalt ist. Wie wird das neue Gesetz wirken? Handelsexperte Christoph Teller von der Linzer Universität analysiert.

0 Kommentare

Die Preise in den Supermarktregalen beschäftigen Kunden wie Politik seit Monaten. Ab April gibt es eine Änderung: Der Nationalrat hat (nur mit Gegenstimmen der FPÖ) ein Gesetz gegen die „Shrinkflation“ beschlossen: Wenn die Packung kleiner wird, der Inhalt aber gleich bleibt, müssen Supermärkte und Drogerien ab einer gewissen Größe der Geschäfte das künftig kennzeichnen. Sonst drohen Geldstrafen bis zu 15.000 Euro.

Mehr Krone+ Artikel

Oberösterreich
04.03.2026 09:00
