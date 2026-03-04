Was das neue Gesetz gegen „Shrinkflation“ bringt

Die Preise in den Supermarktregalen beschäftigen Kunden wie Politik seit Monaten. Ab April gibt es eine Änderung: Der Nationalrat hat (nur mit Gegenstimmen der FPÖ) ein Gesetz gegen die „Shrinkflation“ beschlossen: Wenn die Packung kleiner wird, der Inhalt aber gleich bleibt, müssen Supermärkte und Drogerien ab einer gewissen Größe der Geschäfte das künftig kennzeichnen. Sonst drohen Geldstrafen bis zu 15.000 Euro.