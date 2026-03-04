Was das neue Gesetz gegen „Shrinkflation“ bringt

Kartoffel-Gnocci aus Tüte schneiden schlecht ab
Ein Drittel tadellos
Ab April müssen Supermärkte und Drogerien die „Shrinkflation“ kennzeichnen – also wenn in gleichen Verpackungsgrößen plötzlich weniger Inhalt ist. Wie wird das neue Gesetz wirken? Handelsexperte Christoph Teller von der Linzer Universität analysiert.
Die Preise in den Supermarktregalen beschäftigen Kunden wie Politik seit Monaten. Ab April gibt es eine Änderung: Der Nationalrat hat (nur mit Gegenstimmen der FPÖ) ein Gesetz gegen die „Shrinkflation“ beschlossen: Wenn die Packung kleiner wird, der Inhalt aber gleich bleibt, müssen Supermärkte und Drogerien ab einer gewissen Größe der Geschäfte das künftig kennzeichnen. Sonst drohen Geldstrafen bis zu 15.000 Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.