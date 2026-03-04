Billy Idol nahm Crack, um vom Heroin loszukommen

Rocksänger Billy Idol berichtet davon, wie er einst die eine Drogenabhängigkeit mit der nächsten bekämpft hat. „Wenn du versuchst, von Heroin loszukommen, wozu greifst du dann? Du greifst zu etwas anderem. Ich habe angefangen, Crack zu rauchen, um von Heroin loszukommen“, sagte Idol im Podcast von US-Comedian Bill Maher.
„Wirklich?“, fragt Maher darin und Idol antwortet: „Es hat funktioniert. Hat funktioniert.“
In den 80er-Jahren war Idol der wilde Posterboy des Mainstream-Punk. Mit seiner strohblonden Stachelfrisur und der hochgezogenen Oberlippe zählte er zu den bekanntesten Gesichtern im MTV-Zeitalter und lieferte zahlreiche Welthits wie „White Wedding“, „Rebel Yell“ oder „Sweet Sixteen“. Idol erfüllte das alte Klischee von Sex, Drugs und Rock‘n‘Roll.
Lebt mittlerweile ruhiger und gesünder
Inzwischen – mit 70 Jahren – lebe er aber ruhiger und gesünder. „Du brauchst Energie, um ein Drogenabhängiger zu sein. Und ich habe diese Energie nicht.“
Auf die Frage, ob er noch trinke, sagte er: „Nicht mehr, nicht wirklich.“ Er habe im Restaurant noch ein paar Gläser Wein getrunken, aber sein Arzt habe ihm nahegelegt, damit aufzuhören. Auch das Vapen habe er aufgegeben. Inzwischen nehme er nur noch Cannabis-Pillen (englisch: „Pot Pills“).
