27 Mrd. Euro Defizit

Geheimdienst: Russland schönt Kosten des Krieges

Ausland
04.03.2026 11:38
Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine frisst Unsummen an Geld.
Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine frisst Unsummen an Geld.(Bild: EPA/TOMMASO FUMAGALLI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Lage der russischen Wirtschaft und des Staatshaushalts ist nach Ansicht des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND) schlechter als offiziell dargestellt. 

„Russland versucht, durch geschönte Zahlen die wahren Kosten seines Angriffskrieges gegen die Ukraine zu verschleiern“, so der Nachrichtendienst am Mittwoch.

„Das echte Defizit des föderalen Haushalts 2025 liegt über 2,36 Billionen Rubel (26,18 Milliarden Euro) höher als offiziell ausgewiesen.“ Der BND beruft sich auf nachrichtendienstliche Erkenntnisse.

Zitat Icon

.Mit der Verschleierung der wirtschaftlichen Schäden wird der Investitionsstandort Russland zum unwägbaren Risiko.

Deutscher Bundesnachrichtendienst

Kriegskosten werden nachwirken
Im fünften Jahr des Krieges gegen die Ukraine wiesen nahezu alle Sektoren der russischen Volkswirtschaft eine Negativentwicklung auf. Neben deutlich niedrigeren Öl- und Gaseinnahmen aufgrund der seit 2022 stark gesunkenen Weltmarktpreise läge dies auch an den westlichen Sanktionen. Die Kosten für den Krieg würden von der russischen Führung billigend in Kauf genommen und noch über Jahre nachwirken.

Weitere Sanktionen könnten Druck erhöhen
Weitere Sanktionen und deren Umsetzung könnten nach Ansicht des Nachrichtendienstes den Druck auf Russland erhöhen und den Preis für den Angriff auf die Ukraine für Russland nach oben treiben. Der BND nennt als mögliche Maßnahmen etwa Sanktionen gegen Unterstützer Russlands in Drittstaaten oder die sogenannte Schattenflotte, die russisches Öl transportiert. Die EU hat bereits ein 20. Sanktionspaket vorbereitet, dessen Verabschiedung derzeit von Ungarn aufgehalten wird.

Ausland
04.03.2026 11:38
