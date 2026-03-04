Vorteilswelt
Weltcup in Erzurum

Doppelolympiasieger in Ostanatolien auf Punktejagd

Vorarlberg
04.03.2026 12:30
2021 fixierte Alessandro Hämmerle seinen dritten und bislang letzten Sieg im Gesamtweltcup.
2021 fixierte Alessandro Hämmerle seinen dritten und bislang letzten Sieg im Gesamtweltcup.(Bild: EPA/LAURENT GILLIERON)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Snowboardcrosser Alessandro Hämmerle hatte nach seinem zweiten Olympiasieg nur wenig Zeit, um sich zu erholen – ein Termin jagte den anderen. Dennoch ist der 32-Jährige jetzt bereit, sich der nächsten Herausforderung zu stellen. Gestern ging es für „Izzi“ und Co. per Flieger in die Südosttürkei. Dort wird nur 240 Kilometer von der iranischen Grenze entfernt, am Wochenende der Weltcup fortgesetzt.

„Der Gesamtsieg ist nicht unmöglich, bisher habe ich in dieser Weltcupsaison aber erst ein gutes Ergebnis stehen. Zahn werde ich mir sicherlich keinen ausbeißen, da mit dem zweiten Olympiasieg ist doch einiges an Druck abgefallen“, sagt Snowboardcrosser Alessandro Hämmerle, der bereits dreimal die große Kristallkugel holen konnte (2019, 2020, 2021) und in diesem Winter nach drei von acht Entscheidungen 100 Punkte hinter Leader Adam Lambert (Aus) Fünfter ist.

Vorarlberg
04.03.2026 12:30
Vorarlberg
