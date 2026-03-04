Doppelolympiasieger in Ostanatolien auf Punktejagd

„Der Gesamtsieg ist nicht unmöglich, bisher habe ich in dieser Weltcupsaison aber erst ein gutes Ergebnis stehen. Zahn werde ich mir sicherlich keinen ausbeißen, da mit dem zweiten Olympiasieg ist doch einiges an Druck abgefallen“, sagt Snowboardcrosser Alessandro Hämmerle, der bereits dreimal die große Kristallkugel holen konnte (2019, 2020, 2021) und in diesem Winter nach drei von acht Entscheidungen 100 Punkte hinter Leader Adam Lambert (Aus) Fünfter ist.