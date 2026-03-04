Trickdiebstahl bei Pensionisten: Trio gefasst

Drei Festnahmen

Die Polizisten griffen schließlich ein und nahmen die drei Tatverdächtigen im Alter von 14, 37 und 39 Jahren noch vor Ort fest. Bei einer Durchsuchung ihres Autos wurde das vom Opfer beschriebene Diebesgut gefunden. Zudem stellten die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher. Die drei Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen laufen.