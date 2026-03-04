Trickdiebstahl bei Pensionisten: Trio gefasst

Drei mutmaßliche Trickdiebe sind am Dienstag in Wien-Margareten festgenommen worden. Die Verdächtigen sollen gezielt ältere Menschen ausgespäht und auch ein Opfer in der Wohnung bestohlen haben.
Zivile Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurden im Zuge einer Schwerpunktstreife gegen Trickdiebstähle gegen 12.45 Uhr auf verdächtige Personen in der Reinprechtsdorfer Straße aufmerksam. Laut Polizei beobachteten die Ermittler, wie die drei Personen gezielt ältere Menschen im öffentlichen Raum ins Visier nahmen.
Bewohner wurden abgelenkt
Kurz darauf sollen zwei Frauen unter einem Vorwand – sie baten um ein Glas Wasser – Zutritt zur Wohnung eines älteren Opfers erhalten haben. Während der Bewohner abgelenkt wurde, dürften die Verdächtigen Bargeld und Schmuck aus der Wohnung gestohlen haben.
Drei Festnahmen
Die Polizisten griffen schließlich ein und nahmen die drei Tatverdächtigen im Alter von 14, 37 und 39 Jahren noch vor Ort fest. Bei einer Durchsuchung ihres Autos wurde das vom Opfer beschriebene Diebesgut gefunden. Zudem stellten die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher. Die drei Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen laufen.
