Emotionaler Insta-Post

Feller beendet Saison! „Habe gekämpft, aber …“

Ski Alpin
04.03.2026 12:27
Manuel Feller beendet seine Saison frühzeitig!
Manuel Feller beendet seine Saison frühzeitig!(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Ski-Ass Manuel Feller hat auf Instagram angekündigt, dass er seine Weltcup-Saison vorzeitig beenden wird. Hintergrund sind mentale und körperliche Belastungen, die ihn seit einer Weile begleiten. Er habe gekämpft und sei stolz auf die Fortschritte, aber nach den Olympischen Spielen habe er gemerkt, „dass es Zeit ist, sich auszuruhen.“

0 Kommentare

Technik-Spezialist Manuel Feller hat seine Weltcup-Saison vorzeitig für beendet erklärt. Der Tiroler will sich vollständig auf seine gesundheitliche Regeneration konzentrieren, wie der ÖSV am Mittwoch mitteilte. „Es war mental und körperlich eine sehr herausfordernde Saison für mich“, erklärte der immer wieder von Rückenbeschwerden geplagte Feller in einer Mitteilung. Im Herbst seien die über die Jahre entwickelten mentalen Herausforderungen besonders schwer geworden.

„Deshalb habe ich mich damals bewusst zurückgenommen und an mir gearbeitet. Ich habe gekämpft und bin stolz auf die Entwicklung, die ich auf und neben der Piste gemacht habe“, führte der 33-Jährige weiter aus. Nach den Winterspielen habe ihm Körper und Geist „aber klar signalisiert, dass jetzt der Zeitpunkt für eine Pause gekommen ist“. In Cortina hatte Feller gemeinsam mit Vincent Kriechmayr Silber in der alpinen Team-Kombination gewonnen.

Operationen stehen an
Laut ÖSV-Angaben belasten Feller neben anhaltenden Ischias-Beschwerden infolge mehrerer Bandscheibenvorfälle auch ein Leistenbruch sowie eine Entzündung des Schambeins. Die Pause wird der Tiroler für einen operativen Eingriff am Rücken sowie voraussichtlich auch eine Operation an der Leiste nutzen. Ziel sei es, nach einer vollständigen Genesung optimal vorbereitet in den kommenden Winter zu starten.

Vincent Kriechmayr und Manuel Feller mit ihren Olympia-Medaillen.
Vincent Kriechmayr und Manuel Feller mit ihren Olympia-Medaillen.(Bild: GEPA)

Auf Instagram postete Feller ein Bild vor der Privatklinik Kettenbrücke in Innsbruck. Er schrieb außerdem, dass er bereits seit mehr als zehn Jahren an Ischias-Schmerzen laboriert. Seit rund einem Jahr plagt er sich mit einem Leistenbruch und seit Jänner mit der Schambeinentzündung. Er wünsche seinen Teamkollegen für die restliche Saison alles Gute.

Ein Highlight für Feller in dieser Saison war neben Olympia-Silber der Sieg im Slalom von Kitzbühel. In der Slalom-Weltcupwertung belegt er als bester Österreicher aktuell den neunten Platz.

Ski Alpin
04.03.2026 12:27
