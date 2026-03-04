Feller beendet Saison! „Habe gekämpft, aber …“

„Deshalb habe ich mich damals bewusst zurückgenommen und an mir gearbeitet. Ich habe gekämpft und bin stolz auf die Entwicklung, die ich auf und neben der Piste gemacht habe“, führte der 33-Jährige weiter aus. Nach den Winterspielen habe ihm Körper und Geist „aber klar signalisiert, dass jetzt der Zeitpunkt für eine Pause gekommen ist“. In Cortina hatte Feller gemeinsam mit Vincent Kriechmayr Silber in der alpinen Team-Kombination gewonnen.