Soll der Iran von der WM ausgeschlossen werden?

04.03.2026 11:51
Am 15. Juni würde der Iran gegen Neuseeland in die Fußball-Weltmeisterschaft starten.
Am 15. Juni würde der Iran gegen Neuseeland in die Fußball-Weltmeisterschaft starten.(Bild: AFP/ATTA KENARE)
Angesichts der Eskalation im Nahen Osten ist die WM-Teilnahme des Iran weiterhin ungewiss. Der Iran soll in den USA in einer Gruppe mit Belgien, Neuseeland und Ägypten spielen. Bei einer möglichen Absage könnten der Irak oder die Vereinigten Arabischen Emirate nachrutschen. Unsere Frage des Tages vom 4. März lautet: „Soll der Iran von der Fußball-WM ausgeschlossen werden?“

Soll der Iran von der Fußball-WM 2026 ausgeschlossen werden? Muss der Sport eine Brücke bleiben, wenn Politik und Diplomatie gerade versagen? Wie kann die Sicherheit der Fans und Spieler gewährleistet werden?

Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

04.03.2026 11:51
