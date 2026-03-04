Soll der Iran von der WM ausgeschlossen werden?

Angesichts der Eskalation im Nahen Osten ist die WM-Teilnahme des Iran weiterhin ungewiss. Der Iran soll in den USA in einer Gruppe mit Belgien, Neuseeland und Ägypten spielen. Bei einer möglichen Absage könnten der Irak oder die Vereinigten Arabischen Emirate nachrutschen. Unsere Frage des Tages vom 4. März lautet: „Soll der Iran von der Fußball-WM ausgeschlossen werden?“