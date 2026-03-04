Statt Rekordjahr steht nun größtes Camping-Minus

Zur Jahresmitte loderten die Hoffnungen auf ein Rekordjahr noch wie ein Lagerfeuer an einem lauen Sommerabend. Doch der Blick auf die Jahresbilanz zeigt: Das Feuer ist heruntergebrannt. Übrig blieb nur das größte Minus aller Bundesländer. Doch warum konnte man im weiten Land nicht mehr zulegen? Warum blieb unterm Strich ein Minus von 10.299 Nächtigungen auf den 55 blau-gelben Campingplätzen, während man sich im übrigen Österreich über einen durchschnittlichen Anstieg um 3,5 Prozent freuen darf? Und warum liegt in absoluten Zahlen nur Wien hinter Niederösterreich?