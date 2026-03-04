Neun Titel, aber noch weit entfernt von der Elite

Die steirischen Volleyballer kämpfen ab dieser Woche um den Meistertitel. Besonders in den letzten zehn Jahren sind die weiß-grünen Klubs im Aufwind, holten einige Titel. Landeskoordinator Florian Stöckl erklärte der „Krone“ warum und erzählte auch, was noch professioneller werden muss.