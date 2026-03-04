Neun Titel, aber noch weit entfernt von der Elite

Was das neue Gesetz gegen „Shrinkflation“ bringt
Experte analysiert
Die steirischen Volleyballer kämpfen ab dieser Woche um den Meistertitel. Besonders in den letzten zehn Jahren sind die weiß-grünen Klubs im Aufwind, holten einige Titel. Landeskoordinator Florian Stöckl erklärte der „Krone“ warum und erzählte auch, was noch professioneller werden muss.
Hoch erfreulich! „Jetzt ernten wir die Früchte unserer starken Nachwuchsarbeit“, strahlt Florian Stöckl. Der Landessportkoordinator im Volleyballverband durfte ja erst am Wochenende den Cup-Titel der Grazer UVC-Herren bejubeln. Den ersten Pokalsieg überhaupt holten ja Hartbergs Herren 2007, ein weiterer folgte 2013.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.