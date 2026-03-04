Ukraine weitet Kampfzone auf das Mittelmeer aus
Vorwurf aus Moskau:
Auf der Alm aufgewachsen, an einem Sonntag nach der Kirche nach Klagenfurt entwischt, als Kammerdiener beim Fürsten von Liechtenstein gelebt, als Stadtrichter bekannt geworden: das bunte Leben des Otto Konrad!
Wenn man den Besuch bei einem knapp 90-Jährigen und seiner Frau deren Gewohnheiten anpassen will und zur Antwort bekommt: „Mittagsschlaf? Na, dafür hama ka Zeit!“ – Dann ist klar: Das Ehepaar Konrad ist fit, die beiden sind Vorbilder, die haben viel zu erzählen!
