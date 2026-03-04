Österreicher fürchten hohe Preise und mehr Terror

Angst vor „Flächenbrand“

Im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg bedrücken die Österreicher nicht nur wirtschaftliche Sorgen. Mehr als die Hälfte befürchtet eine militärische Eskalation und einen „Flächenbrand“ im Nahen Osten, 25 Prozent sogar den Dritten Weltkrieg. Ob Weltkrieg oder nicht: Knapp die Hälfte der Österreicher glaubt, dass sich die Lage noch weiter verschärfen wird, die Mehrheit rechnet auch mit einer neuen Flüchtlingswelle aus dem Iran.