Neuer Mobilfunker ist in Österreich gelandet

Ab April auch neues Mobilfunk-Paket der Post

Mit 1. April (kein Scherz) wird auch die heimische Post ein eigenes Mobilfunk-Paket auf den Markt bringen. Wie dies genau aussehen wird, wollte man aber bislang nicht verraten. Nur der Name ist mit „Yelllow“ fix. Nach dem Kampfangebot von „Hörbi“ rauchen dort womöglich gerade die Köpfe. Wie man weiß, belebt Konkurrenz das Geschäft – uns sorgt für niedrigere Preise. Man darf daher auch gespannt sein, wie HoT, Spusu & Co. auf die neuen Mitbewerber reagieren.