Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Billig wie noch nie

Neuer Mobilfunker ist in Österreich gelandet

Wirtschaft
04.03.2026 11:52
Der neue Anbieter bringt den Kunden günstigere Preise.
Der neue Anbieter bringt den Kunden günstigere Preise.(Bild: phoenix021 - stock.adobe.com)
Porträt von Gerald Hofbauer
Von Gerald Hofbauer

In den heimischen Mobilfunkmarkt kommt wieder Bewegung. Ab heute gibt es mit „Hörbi“ eine neue Diskontmarke. Beeindruckend dabei sind die angebotenen Smartphone-Tarife. Für 7,49 Euro gibt es unbegrenzte Minuten und stolze 200 Gigabyte Datenvolumen. Keine fünf Euro werden für 60 Gigabyte verlangt. Damit ist man aktuell konkurrenzlos in Österreich.

0 Kommentare

Neben den drei großen Netzbetreibern A1, Magenta und Drei gibt es in Österreich rund 30 weitere Mobilfunkanbieter, sogenannte MVNO, die um die Gunst der Kunden buhlen. Als die beiden größten sind hier HoT und Spusu zu nennen. Ab heute bekommen sie aber ordentlich Konkurrenz. Die schon in Dänemark erfolgreiche Marke „Hörbi“ startet nämlich nun auch in Österreich durch. Das Motto: Das Beste aus beiden Welten (Premium- und Diskontanbieter) in einem Produkt zu vereinen – zu konkurrenzlosen Preisen.

200 Gigabyte um 7,49 Euro für 30 Tage
Die beiden angebotenen Pakete zum Start sind derzeit wirklich unschlagbar. Konkret kostet der „Hörbi 200 5G“ 7,49 Euro für 30 Tage. Inklusive sind hier nicht nur 200 Gigabyte (GB) sowie unlimitierte Minuten bzw. SMS (Österreich und EU), sondern man nutzt auch das 5G-Netz. Bei „Hörbi 60“ gibt es für 4,99 Euro 60 GB und ebenfalls unbegrenzte Minuten bzw. SMS, allerdings kein 5G. Im Vergleich zu den großen Netzbetreibern gibt es bei den Preisen keine jährlichen Erhöhungen (Indexanpassungen). Überdies gibt es auch keine Bindung oder versteckte Gebühren, heißt es.

200 Gigabyte für unter acht Euro gab es bislang in Österreich nicht.
200 Gigabyte für unter acht Euro gab es bislang in Österreich nicht.(Bild: Hörbi.atno)

Anbieter „Drei“ steckt hinter der neuen Marke
Das Produkt hinter „Hörbi“ ist nicht ganz neu. Es ist ein Ableger der Diskont-Marke „Oister“, die in Dänemark bereits seit den 2000er-Jahren aktiv ist. Dahinter steht niemand Geringerer als der Mobilfunk-Riese Hutchison Drei. Logischerweise wird daher auch in Österreich das Drei-Netz verwendet.

Lesen Sie auch:
Die Frage, welcher Mobilfunkanbieter das beste Netz hat, ist relevanter denn je.
Krone Plus Logo
A1, Magenta oder Drei?
Bei diesem Anbieter gibt‘s das beste Mobilfunknetz
26.11.2025
Starkes Wachstum
Mobilfunker Spusu schielt erneut nach Deutschland
05.06.2025
Gewinn eingebrochen
Mobilfunkunternehmen Drei kündigt 90 Mitarbeiter
02.10.2025

Ab April auch neues Mobilfunk-Paket der Post
Mit 1. April (kein Scherz) wird auch die heimische Post ein eigenes Mobilfunk-Paket auf den Markt bringen. Wie dies genau aussehen wird, wollte man aber bislang nicht verraten. Nur der Name ist mit „Yelllow“ fix. Nach dem Kampfangebot von „Hörbi“ rauchen dort womöglich gerade die Köpfe. Wie man weiß, belebt Konkurrenz das Geschäft – uns sorgt für niedrigere Preise. Man darf daher auch gespannt sein, wie HoT, Spusu & Co. auf die neuen Mitbewerber reagieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
04.03.2026 11:52
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
443.719 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
410.412 mal gelesen
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
354.309 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3501 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
2755 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
1506 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Wirtschaft
Billig wie noch nie
Neuer Mobilfunker ist in Österreich gelandet
9,1 Mio. Euro Schulden
Finanzamt beschlagnahmte Waren: Händler nun pleite
Verkäufe steigen
Heimischer Immobilienmarkt kommt wieder in Schwung
Krone Plus Logo
Experte analysiert
Was das neue Gesetz gegen „Shrinkflation“ bringt
„Krone“-Gastkommentar
Pulverfass Nahost
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf