Neuer Mobilfunker ist in Österreich gelandet

In den heimischen Mobilfunkmarkt kommt wieder Bewegung. Ab heute gibt es mit „Hörbi“ eine neue Diskontmarke. Beeindruckend dabei sind die angebotenen Smartphone-Tarife. Für 7,49 Euro gibt es unbegrenzte Minuten und stolze 200 Gigabyte Datenvolumen. Keine fünf Euro werden für 60 Gigabyte verlangt. Damit ist man aktuell konkurrenzlos in Österreich.
Neben den drei großen Netzbetreibern A1, Magenta und Drei gibt es in Österreich rund 30 weitere Mobilfunkanbieter, sogenannte MVNO, die um die Gunst der Kunden buhlen. Als die beiden größten sind hier HoT und Spusu zu nennen. Ab heute bekommen sie aber ordentlich Konkurrenz. Die schon in Dänemark erfolgreiche Marke „Hörbi“ startet nämlich nun auch in Österreich durch. Das Motto: Das Beste aus beiden Welten (Premium- und Diskontanbieter) in einem Produkt zu vereinen – zu konkurrenzlosen Preisen.
200 Gigabyte um 7,49 Euro für 30 Tage
Die beiden angebotenen Pakete zum Start sind derzeit wirklich unschlagbar. Konkret kostet der „Hörbi 200 5G“ 7,49 Euro für 30 Tage. Inklusive sind hier nicht nur 200 Gigabyte (GB) sowie unlimitierte Minuten bzw. SMS (Österreich und EU), sondern man nutzt auch das 5G-Netz. Bei „Hörbi 60“ gibt es für 4,99 Euro 60 GB und ebenfalls unbegrenzte Minuten bzw. SMS, allerdings kein 5G. Im Vergleich zu den großen Netzbetreibern gibt es bei den Preisen keine jährlichen Erhöhungen (Indexanpassungen). Überdies gibt es auch keine Bindung oder versteckte Gebühren, heißt es.
Anbieter „Drei“ steckt hinter der neuen Marke
Das Produkt hinter „Hörbi“ ist nicht ganz neu. Es ist ein Ableger der Diskont-Marke „Oister“, die in Dänemark bereits seit den 2000er-Jahren aktiv ist. Dahinter steht niemand Geringerer als der Mobilfunk-Riese Hutchison Drei. Logischerweise wird daher auch in Österreich das Drei-Netz verwendet.
Ab April auch neues Mobilfunk-Paket der Post
Mit 1. April (kein Scherz) wird auch die heimische Post ein eigenes Mobilfunk-Paket auf den Markt bringen. Wie dies genau aussehen wird, wollte man aber bislang nicht verraten. Nur der Name ist mit „Yelllow“ fix. Nach dem Kampfangebot von „Hörbi“ rauchen dort womöglich gerade die Köpfe. Wie man weiß, belebt Konkurrenz das Geschäft – uns sorgt für niedrigere Preise. Man darf daher auch gespannt sein, wie HoT, Spusu & Co. auf die neuen Mitbewerber reagieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.