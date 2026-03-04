Wien: Zwei-Meter-Räuber nach Banküberfall gefasst

Kurz vor Mittag hatte der Täter, maskiert mit einer FFP2-Maske, am 21. Jänner die Bank in Haringsee im Bezirk Gänserndorf betreten, seine Waffe gezogen und die beiden Angestellten bedroht. Mit Bargeld in der Höhe von rund 20.000 Euro ergriff der Unbekannte die Flucht, eine Fahndung verlief negativ. Sogar 1500 Euro Belohnung wurde seitens der Bank für Hinweise, die zur Ausforschung und Festnahme des Unbekannten führen, ausgelobt.