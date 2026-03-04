Vorteilswelt
Formel1-Auftakt

Ein gefundenes Fressen für den „Kannibalen“

Formel 1
04.03.2026 06:30
Max Verstappen dominierte in seiner bisherigen Karriere jeden Teamkollegen. Auch heuer?
Max Verstappen dominierte in seiner bisherigen Karriere jeden Teamkollegen. Auch heuer?(Bild: AP/Altaf Qadri)
Porträt von Richard Köck
Von Richard Köck

Am Sonntag heißt es in Australien „Bühne drei für die neue Formel-1-Saison“ – mit Isack Hadjar sitzt ein 21-jähriger „Rookie“ in einer Box mit Max Verstappen.

Besiege zuerst deinen Teamkollegen, denn der ist der einzige direkte Maßstab. Er fährt dasselbe Auto, nutzt dieselbe Ausrüstung und dieselben Daten!

Formel 1
04.03.2026 06:30
