USA will „gesamte iranische Marine versenken“

Seit Samstag greifen die USA gemeinsam mit Israel Ziele im Iran an. Israels Armee erklärte, man habe in der Nacht auf Mittwoch eine „breite Welle“ von Attacken auf iranische „Abschussanlagen, Luftabwehrsysteme und weitere Infrastruktur“ gestartet. Die US-Armee erklärte, 17 Kriegsschiffe wurden bereits zerstört. Man wolle „die gesamte iranische Marine versenken“. Die wichtigsten Nachrichten des Tages im krone.at-Liveticker.