krone.at-Liveticker

USA will „gesamte iranische Marine versenken“

Ausland
04.03.2026 06:52
Der Chef des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten, Admiral Brad Cooper, erklärte, man wolle ...
Der Chef des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten, Admiral Brad Cooper, erklärte, man wolle „die gesamte iranische Marine versenken“.(Bild: x.com/CENTCOM)
Porträt von Miriam Krammer
Von Miriam Krammer

Seit Samstag greifen die USA gemeinsam mit Israel Ziele im Iran an. Israels Armee erklärte, man habe in der Nacht auf Mittwoch eine „breite Welle“ von Attacken auf iranische „Abschussanlagen, Luftabwehrsysteme und weitere Infrastruktur“ gestartet. Die US-Armee erklärte, 17 Kriegsschiffe wurden bereits zerstört. Man wolle „die gesamte iranische Marine versenken“. Die wichtigsten Nachrichten des Tages im krone.at-Liveticker.

0 Kommentare

Seit Kriegsbeginn am Samstag meldeten die israelischen Streitkräfte über 1600 Einsätze der Luftwaffe. Dabei seien etwa 4000 Geschosse eingesetzt worden. Laut US-Admiral Coopern seien in der Region nun mehr als 50.000 Soldaten, 200 Kampfflugzeuge, zwei Flugzeugträger und mehrere Bomber aus den USA im Einsatz.

Das Wichtigste in Kürze:

  • Die US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben fast 2000 Ziele in der Islamischen Republik angegriffen. 17 iranische Kriegsschiffe seien zerstört worden.
  • Am Mittwochmorgen soll das nächste Oberhaupt des Iran bekannt gegeben werden. Als Favorit gilt Mojtaba Khamenei, der Sohn des ehemaligen Oberhaupts, Ayatollah Ali Khamenei.
  • Am Mittwoch soll ein Rückführflug aus der omanischen Hauptstadt Maskat mit Österreichern an Bord starten. Aktuell seien knapp 18.000 Staatsbürger in der Krisenregion registriert.
  • Der Iran hat am späten Dienstagabend Israel binnen 30 Minuten erneut mit zwei massiven Angriffswellen überzogen. Es gingen Meldungen über herabfallende Trümmerteile von Geschossen im Raum Tel Aviv ein. 
  • Israels Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch eine „breite Welle“ von Angriffen auf iranische „Abschussanlagen, Luftabwehrsysteme und weitere Infrastruktur“ gestartet.

Die wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages im Live-Überblick:

Am Samstag griffen Israel und die USA den Iran und töteten dabei unter anderem das iranische Staatsoberhaupt, den Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei.

Die Karte zeigt Angriffe im Nahen Osten seit dem 28. Februar. Luftangriffe der USA und Israels konzentrieren sich auf den Iran. Raketen- und Drohnenangriffe durch Iran und Verbündete betreffen vor allem Israel, Kuwait, Bahrain, Katar und die Vereinigten Emirate. Zwei US-Flugzeugträger befinden sich im Mittelmeer und im Arabischen Meer. Quelle: ISW/CNN.

Als Reaktion auf die Angriffe Israels und der USA greift der Iran seit Samstag Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Golfregion an.

