Jetzt abstimmen: Das Finale der World Car Awards!

Es ist die Runde der Sieger: Ganze 58 Kandidaten umfasste die Hauptkategorie World Car of the Year. Wie immer konnten nur zehn von ihnen die erste Runde überstehen und es damit auf die Shortlist schaffen. Das bedeutet: 48 Modelle müssen beim Finale leider draußen bleiben, darunter so klingende Namen wie Skoda Superb, BMW 2er Gran Coupé oder auch Audi Q3. Dafür schaffte es mit dem BYD Seal 6 DM-i ein chinesisches Modell in die Liste der Sieger.