Jetzt abstimmen: Das Finale der World Car Awards!

Der größte Auto-Award der Welt geht in die 22. Auflage: Eine Jury, bestehend aus 98 Motorjournalisten aus 33 Ländern, darunter „Krone“-Motorredakteur Stephan Schätzl, hat in Runde eins die Shortlists der World Car Awards gewählt – nun geht es um den Sieg und die Juroren geben ihre Detailbewertungen ab. Awards werden in sechs Auto-Kategorien vergeben. Stimmen Sie ab, wer Ihrer Meinung nach gewinnen sollte!
World Car of the Year
Es ist die Runde der Sieger: Ganze 58 Kandidaten umfasste die Hauptkategorie World Car of the Year. Wie immer konnten nur zehn von ihnen die erste Runde überstehen und es damit auf die Shortlist schaffen. Das bedeutet: 48 Modelle müssen beim Finale leider draußen bleiben, darunter so klingende Namen wie Skoda Superb, BMW 2er Gran Coupé oder auch Audi Q3. Dafür schaffte es mit dem BYD Seal 6 DM-i ein chinesisches Modell in die Liste der Sieger.
Stimmen Sie jetzt ab, welches Auto Ihrer Meinung nach den Titel „World Car of the Year“ am meisten verdient (die Ergebnisse der Abstimmungen hier fließen nicht in das Voting der Jury ein)!
Und hier sind die Kandidaten im Bild:
In den anderen Kategorien (also in allen außer World Car of the Year) umfasst die Shortlist jeweils fünf Fahrzeuge.
World Luxury Car
In der Luxus-Kategorie World Luxury Car blieben drei Kandidaten in der ersten Runde auf der Strecke: Denza Z9/Z9 GT, DS N°8 und Hyundai Nexo. Audi ist doppelt vertreten, auch wenn es vom Namen her nicht so aussieht - A6/S6 und A6/S6 e-tron unterscheiden sich nicht nur durch ihre Antriebe.
Stimmen Sie jetzt ab, welches Auto Ihrer Meinung nach den Titel „World Luxury Car“ am meisten verdient!
Und hier sind die Kandidaten im Bild:
World Performance Car
Bei der schnellen Truppe, der Kategorie World Performance Car, ist die Anzahl der Kandidaten noch größer als im Vorjahr: 15 Kandidaten müssen in der letzten Runde zuschauen, unter ihnen BMW M3 CS Touring, Smart #5 Brabus und Lamborghini Temerario.
Stimmen Sie jetzt ab, welches Auto Ihrer Meinung nach den Titel „World Performance Car“ am meisten verdient!
Und hier sind die Kandidaten im Bild:
World Urban Car
Die Kandidatenliste der Stadtautos, also der Aspiranten auf den Titel World Urban Car, umfasste gerade mal sechs Kandidaten – die wenigsten kennt man bei uns. Ausgeschieden ist lediglich der VinFast VF 6 aus Vietnam. Der hierzulande wohl bekannteste Finalist ist der Alfa Romeo Junior.
Stimmen Sie jetzt ab, welches Auto Ihrer Meinung nach den Titel „World Urban Car“ am meisten verdient!
Und hier sind die Kandidaten im Bild:
World Electric Vehicle
Die Auswahl an Elektroautos ist mittlerweile riesig, entsprechend groß ist die Zahl der Kandidaten als World Electric Vehicle of the Year. 43 waren es insgesamt, also sogar noch sieben mehr als im letzten Jahr. Trotzdem dürfen nur fünf ins Finale vorrücken. Smart #5, Volvo ES90 und Mazda 6e sind u.a. nicht dabei.
Stimmen Sie jetzt ab, welches Auto Ihrer Meinung nach den Titel „World Electric Vehicle“ am meisten verdient!
Und hier sind die Kandidaten im Bild:
World Car Design of the Year
Last not least gibt es die Kategorie World Car Design of the Year. Zur Wahl standen alle Fahrzeuge aus allen Kategorien. Auch hier wurde eine Shortlist mit fünf Kandidaten ermittelt.
Stimmen Sie jetzt ab, welches Auto Ihrer Meinung nach den Titel „World Car Design of the Year“ am meisten verdient!
Und hier sind die Kandidaten im Bild:
Car Person of the Year
Fest steht bereits der Sieger in der Kategorie „Car Person of the Year“: Es ist Oliver Zipse, Vorstandsvorsitzender der BMW Group.
So geht‘s weiter:
Die Sieger werden am 1. April 2025 auf der New York International Auto Show gekürt.
Über die World Car Awards
Die World Car Awards sind ein unabhängiges, von Autojournalisten ins Leben gerufenes Award-Programm und mittlerweile seit dreizehn Jahren das weltweit reichweitenstärkste der Automobilwirtschaft (laut Cision Insight). 2027 geht das Auto des Jahres in die 23. Runde.
