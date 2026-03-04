NÖ: Baby bei Brand im ersten Stock eingeschlossen

Rettungsweg rauchfrei gemacht

Die Feuerwehr begann unverzüglich mit den Löscharbeiten und brachte eine Schiebleiter in Stellung. Gleichzeitig wurde ein Druckbelüfter aufgebaut, um den Rettungsweg rauchfrei zu machen. Danach konnte die Familie ins Freie gebracht werden, wo sie vom Rettungsdienst versorgt wurden.