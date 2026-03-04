NÖ: Baby bei Brand im ersten Stock eingeschlossen

Bange Momente in Heldenberg im Bezirk Hollabrunn in Niederösterreich: Ein Feuer war in einem Haus ausgebrochen, die Familie zusammen mit einem Säugling im Obergeschoß gefangen. Die Feuerwehr konnte sie retten.
Mittwochfrüh kurz nach 1.30 Uhr schrillten die Sirenen. In einem Haus war aus noch ungekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Besonders dramatisch: Die Bewohner, darunter ein Baby, konnten aufgrund des dichten Rauchs das Gebäude nicht verlassen, sie waren im ersten Stock eingeschlossen.
Rettungsweg rauchfrei gemacht
Die Feuerwehr begann unverzüglich mit den Löscharbeiten und brachte eine Schiebleiter in Stellung. Gleichzeitig wurde ein Druckbelüfter aufgebaut, um den Rettungsweg rauchfrei zu machen. Danach konnte die Familie ins Freie gebracht werden, wo sie vom Rettungsdienst versorgt wurden.
Danach kümmerten sich die rund 70 Florianis um die Nachlöscharbeiten und machten das Gebäude vollständig rauchfrei.
