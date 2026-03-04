„Besorgt und traurig!“ Stürmerin kämpft mit Tränen

Das Frauen-Team war schon lange vor Ausbruch des Konflikts mit Israel und den USA nach Australien gereist. Vor dem ersten Spiel in Gold Coast gegen Südkorea (0:3) am Montagabend hatten die Spielerinnen geschwiegen, als die Nationalhymne gespielt wurde. Dies wurde als stiller Protest gegen das Regime aufgefasst. Trainerin Marziyeh Jafari wurde vor der Partie von einem in Australien lebenden iranischen Journalisten zum Tod von Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei befragt. „Ich denke nicht, dass wir über dieses Thema reden sollten“, sagte Jafari dazu.