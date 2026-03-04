Ukraine weitet Kampfzone auf das Mittelmeer aus

Der Nahe Osten brennt, der iranische Verbündete kämpft ums Überleben – und nun befürchtet die russische Führung auch noch eine Ausweitung der Kampfzone auf das Mittelmeer.
Denn laut dem russischen Verkehrsministerium wurde am Dienstag ein russischer Gas-Tanker im Mittelmeer von ukrainischen Seedrohnen angegriffen. Das Transportschiff sei in Brand geraten. Die 30-köpfige Crew sei in Sicherheit, versicherte das Ministerium in Moskau und sprach von einem „Akt des internationalen Terrorismus“. Die ukrainische Regierung hat sich bisher zu den Vorwürfen nicht geäußert.
Moskau intensiviert Angriffe auf ukrainische Bahninfrastruktur
Indes traf eine russische Drohne in der südukrainischen Region Mykolajiw einen leeren Personenzug. Dabei wurde ein Eisenbahnmitarbeiter verletzt, wie der stellvertretende Ministerpräsident Olexij Kuleba mitteilt. Die ukrainische Staatsbahn Ukrsalisnyzja erklärt, Russland habe seine Drohnenangriffe auf die Eisenbahninfrastruktur verstärkt.
Bei einem Angriff auf einen Nahverkehrszug in der Region Dnipropetrowsk starb am Montag ein Mensch, sieben weitere wurden verletzt. Seit Anfang März seien 18 Angriffe registriert worden. Dabei wurden 41 Anlagen beschädigt.
