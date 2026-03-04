Ukraine weitet Kampfzone auf das Mittelmeer aus

Denn laut dem russischen Verkehrsministerium wurde am Dienstag ein russischer Gas-Tanker im Mittelmeer von ukrainischen Seedrohnen angegriffen. Das Transportschiff sei in Brand geraten. Die 30-köpfige Crew sei in Sicherheit, versicherte das Ministerium in Moskau und sprach von einem „Akt des internationalen Terrorismus“. Die ukrainische Regierung hat sich bisher zu den Vorwürfen nicht geäußert.