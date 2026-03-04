Künstlerin schweißt die Ukrainer in Graz zusammen

Kuratorin Nastia Khlestova aus Charkiw lebt seit vier Jahren in Graz und sorgt für den Zusammenhalt der ukrainischen Community in Graz. Darüber hinaus pflegt sie den regen kulturellen Austausch mit hiesigen Künstlern und Institutionen.
Ein kleines, tagsüber unscheinbares Straßenlokal in der Grazer Strauchergasse erwacht abends in schöner Regelmäßigkeit zu prallem Leben. „Ziegel“ nennt sich der Raum, der als Galerie und Atelier ebenso gut funktioniert wie als Treffpunkt der ukrainischen Kunst-Community in Graz. Wenn eine Ausstellung eröffnet wird, platzt der „Ziegel“ regelmäßig aus allen Nähten, denn nicht nur die ukrainischen Künstlerinnen und Künstler, die in Graz ein neues Zuhause gefunden haben, schauen vorbei, sondern auch immer mehr Grazer, die den Austausch bereichernd finden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.