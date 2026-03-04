Künstlerin schweißt die Ukrainer in Graz zusammen

Ein kleines, tagsüber unscheinbares Straßenlokal in der Grazer Strauchergasse erwacht abends in schöner Regelmäßigkeit zu prallem Leben. „Ziegel“ nennt sich der Raum, der als Galerie und Atelier ebenso gut funktioniert wie als Treffpunkt der ukrainischen Kunst-Community in Graz. Wenn eine Ausstellung eröffnet wird, platzt der „Ziegel“ regelmäßig aus allen Nähten, denn nicht nur die ukrainischen Künstlerinnen und Künstler, die in Graz ein neues Zuhause gefunden haben, schauen vorbei, sondern auch immer mehr Grazer, die den Austausch bereichernd finden.