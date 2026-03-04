Ausreißerin (14) tritt Polizistin gegen Bein

Zwei 14-jährige Mädchen haben aus ihrer betreuten Wohneinrichtung in Niederösterreich Reißaus genommen. Als Polizisten die beiden am Dienstag in einem Wiener Einkaufszentrum zur Rede stellten, zuckte eines der Mädchen aus und trat auf eine Beamten ein.
Die Wiener Polizei wurde von Kollegen aus Niederösterreich informiert, dass sich zwei abgängige Jugendliche im Auhof Center im Wiener Bezirk Penzing aufhalten sollen.
Mädchen sofort unkooperativ
Die Polizisten machten sich sofort auf die Suche nach den beiden Mädchen und konnten sie gegen 18.15 tatsächlich im Einkaufszentrum finden. Eine der 14-Jährigen zeigte sich aber unkooperativ und teilte unmissverständlich mit, dass sie nicht freiwillig in die Einrichtung zurückgehen werden.
Dann trat sie einer Beamtin derart fest gegen das Bein, dass diese verletzt wurde und ihren Dienst nicht fortsetzen konnte.
Die 14-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf freiem Fuß angezeigt. Anschließend wurde sie wieder in die betreute Wohneinrichtung gebracht.
