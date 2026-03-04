Klimakleber müssen erneut für Blockaden zahlen

Bis zu 5400 euro Geldstrafe

Am Ende setzte es acht Geldstrafen, in zwei Fällen kam es zu Diversionen. Dafür leisten die beiden eine Geldbuße von rund 3000 Euro pro Person. Des Weiteren sprach das Gericht acht Geldstrafen aus. Die niedrigste liegt bei 320 Euro und die höchste bei 5400 Euro.

Für die einstigen Klima-Aktivisten ist der Protest damit juristisch teuer geworden – die gesellschaftliche Debatte dürfte damit aber noch lange nicht beendet sein.