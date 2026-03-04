„Heute war schon zweimal der Tankwagen bei uns“

„Wir haben schon am Sonntag außergewöhnlich viel Treibstoff verkauft. Am Montag war es dann wirklich der Wahnsinn, da habe ich schon Angst gehabt, dass wir leer werden“, berichtet Theresia Mitterbauer, Betreiberin der Eni-Tankstelle in Handenberg im Innviertel. „Und am heutigen Dienstag war zweimal der Tankwagen da, damit wir ja genügend Vorräte haben und die Leute keine Panik haben müssen.“