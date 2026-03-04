Vorteilswelt
Anstrum auf Zapfsäulen

„Heute war schon zweimal der Tankwagen bei uns“

Oberösterreich
04.03.2026 08:00
Zweimal brachte der Tankwagen am Dienstag an der Eni-Tankstelle in Handenberg Nachschub.
Zweimal brachte der Tankwagen am Dienstag an der Eni-Tankstelle in Handenberg Nachschub.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Markus Schütz
Porträt von Philipp Stadler
Von Markus Schütz und Philipp Stadler

Der Kriegsbeginn im Iran hat Auswirkungen bis an die heimischen Zapfsäulen: Aus Sorge vor weiteren Preissteigerungen bildeten sich Schlangen vor den Tankstellen. Wie weit geht es mit den Treibstoff-Preisen noch nach oben? Die „Krone“ fragte Experten.

0 Kommentare

„Wir haben schon am Sonntag außergewöhnlich viel Treibstoff verkauft. Am Montag war es dann wirklich der Wahnsinn, da habe ich schon Angst gehabt, dass wir leer werden“, berichtet Theresia Mitterbauer, Betreiberin der Eni-Tankstelle in Handenberg im Innviertel. „Und am heutigen Dienstag war zweimal der Tankwagen da, damit wir ja genügend Vorräte haben und die Leute keine Panik haben müssen.“

Mehr Krone+ Artikel

Folgen Sie uns auf