Neymar: „Heute ist einer meiner traurigsten Tage“

Dass Rodrygo bei der WM im Sommer mit einem Kreuzbandriss ausfällt, hat auch dessen Kumpel Neymar schwer getroffen. „Heute ist einer meiner traurigsten Tage“, schrieb der Routinier auf Instagram.
Beim 0:1 gegen Getafe hatte sich der Flügelstürmer von Real Madrid wenige Minuten nach seiner Einwechslung bei einem Zweikampf einen Riss im rechten Kreuzband zugezogen. Zwar spielte Rodrygo die Partie noch unter Schmerzen zu Ende, tags darauf gaben die „Königlichen“ jedoch die bittere Diagnose bekannt. Für den 25-Jährigen bedeutet die Verletzung das Ende der Saison und das Verpassen der WM.
„Bitte dich um eine Sache“
„Als ich von der Verletzung erfuhr, blitzte mir ein Film in den Kopf. All das Leid, all die Qualen und die Angst, diese Verletzung zu leben! Meine 10, mein Junge, mein Erbe (wie ich dich nenne) ich bitte dich nur um eine Sache: Pass auf deinen Kopf auf. Jetzt ist es Zeit, alle, die du liebst, um dich zu stellen ...“, wandte sich Neymar auf Instagram an seinen Landsmann.
„Wie du gesagt hast, das solltest du jetzt nicht durchmachen müssen ... Aber wer sind wir, um an Gottes Plan zu zweifeln. Ich liebe dich und werde für dich da sein, wie du für mich da warst“, so der 34-Jährige, der selbst einige Verletzungen – darunter auch einen Kreuzbandriss – hinter sich hat.
