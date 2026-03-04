Neymar: „Heute ist einer meiner traurigsten Tage“

„Bitte dich um eine Sache“

„Als ich von der Verletzung erfuhr, blitzte mir ein Film in den Kopf. All das Leid, all die Qualen und die Angst, diese Verletzung zu leben! Meine 10, mein Junge, mein Erbe (wie ich dich nenne) ich bitte dich nur um eine Sache: Pass auf deinen Kopf auf. Jetzt ist es Zeit, alle, die du liebst, um dich zu stellen ...“, wandte sich Neymar auf Instagram an seinen Landsmann.