Bei Tennis-Star läuten bald die Hochzeitsglocken

Sie hat Ja gesagt! Aryna Sabalenka hat sich mit ihrem Freund Georgios Frangulis verlobt. „Du und ich für immer“, schrieb der Tennis-Superstar zu einem Instagram-Video des Heiratsantrags.
Glück im Spiel und in der Liebe! Während Sabalenka aktuell die WTA-Weltrangliste anführt, gibt es für die 27-Jährige nun auch privat Grund zur Freude.
Nach zweijähriger Beziehung werden sich Sabalenka und Frangulis das Ja-Wort geben. Die beiden hatten sich im Frühjahr 2024 kennengelernt. Kurz bevor die Beziehung zu dem brasilianischen Geschäftsmann öffentlich wurde, verstarb Sabalenkas Ex-Freund, der ehemalige NHL-Profi Konstantin Kolzow.
