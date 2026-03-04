Bei Tennis-Star läuten bald die Hochzeitsglocken

Nach zweijähriger Beziehung werden sich Sabalenka und Frangulis das Ja-Wort geben. Die beiden hatten sich im Frühjahr 2024 kennengelernt. Kurz bevor die Beziehung zu dem brasilianischen Geschäftsmann öffentlich wurde, verstarb Sabalenkas Ex-Freund, der ehemalige NHL-Profi Konstantin Kolzow.