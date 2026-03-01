Wie funktioniert eigentlich der Diffusor am Auto?

Eigentlicher Hauptzweck: Mehr Abtrieb

Grundsätzlich handelt es sich beim Diffusor um einen sich nach hinten öffnenden Kanal im Unterbodenbereich. Seine Aufgabe besteht darin, die unter dem Fahrzeug beschleunigte Luft kontrolliert zu entspannen. Dadurch sinkt der statische Druck unter dem Auto, was zusätzlichen Abtrieb erzeugt. Gleichzeitig hilft der Diffusor, Strömungsabrisse am Fahrzeugheck zu reduzieren. Diese Technik wird vor allem im Motorsport, bei Hochleistungsfahrzeugen mit Straßenzulassung sowie seit vielen Jahren auch im Tuningbereich eingesetzt. Neben der aerodynamischen Wirkung spielt zunehmend auch die Optik eine Rolle.