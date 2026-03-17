Harley-Davidson Pan America: Limited? Echt jetzt?

Fahrzit:

Die Harley-Davidson Pan America 1250 Limited ist ein ganz dicker Brummer, der so ziemlich alles hat, was man sich wünschen kann, ohne es extra draufkonfigurieren zu müssen. Ob man sich für weit über 30.000 Euro von einem Minischlüssel mit hakeligen Schlössern an den Koffern und einem völlig vermessenen Seitenständer nerven lassen will, das muss jeder für sich selber entscheiden. Gut zu fahren ist sie ja, die Pan Am Ltd., und mit den ganzen Bügeln hält sich der Schaden wenigstens in Grenzen, wenn sie umfällt. Und außerdem hat sie einen großen Vorteil: Man wird auf seiner Tour kaum in Gegenden kommen, wo jedes zweite Motorrad aussieht wie das eigene. Aber das gilt auch schon für das Basismodell.