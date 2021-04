Harley Pan America: Bike-Überraschung des Jahres

„Wir haben uns die erfolgreichen Adventure-Tourer angesehen und geschaut, welcher was am besten kann. Und das wollten wir dann jeweils verbessern“, war der Ansatz. Dass die Pan America nicht so fehlerfrei ist, wie das klingt, ist klar, aber sie ist deutlich besser, als man es von einer Marke erwarten würde, die mit diesem Segment keine Erfahrung hat. Aus Enthusiasmus und einer Million Test-Meilen ist etwas Tolles entstanden.