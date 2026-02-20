Dieser Crack soll die VSV-Abwehr verstärken

Wintereinbruch: Flughafen Wien stellt Betrieb ein
Flüge gecancelt
Der VSV düst am Freitag zu Meister Salzburg. Mit an Bord ist Stürmer Nikita Scherbak, um den es zuletzt Wirbel vorm Training gegeben hatte. In der Defensive soll es ab den Pre-Play-offs Verstärkung aus der eigenen Liga geben.
Am Freitag bei Salzburg ist für den VSV das Rennen um Platz sieben eröffnet – nur dann dürfen die Adler zum Huhn werden und den Neunten oder den Zehnten „picken“, hätten dazu das Heimrecht in der „Best of three“-Serie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.