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„Genuss-Pop-up“

Der letzte Fleischhauer vom Wörthersee

Kärnten
29.05.2026 11:01
„Frierss am See“ hat in Velden eröffnet.
„Frierss am See“ hat in Velden eröffnet.(Bild: Frierss)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Früher gab es mehr als zehn Fleischhauer am Wörthersee. Nun nur noch einen: „Frierss am See“, das am Freitag eröffnet hat, bringt den Genuss zurück in ein zuvor geschlossenes Geschäftslokal in Velden.

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Eine Premiere erlebte am Freitag eine Velden: Am Casinoplatz öffnet mitten in der Casinogemeinde mit „Frierss am See“ die letzte Fleischhauerei, die es am Wörthersee gibt. Das ehemalige Geschäftslokal der Fleischerei Goritschnigg wurde in den vergangenen Wochen umgebaut, Frierss sperrt ein „Genuss-Pop-up“ auf, in dem es Feinkost sowie Fleisch-, Schinken und Wurstspezialitäten aus eigener Produktion geben wird.

Frierss ist der letzte Fleischhauer am Wörthersee.
Frierss ist der letzte Fleischhauer am Wörthersee.(Bild: Frierss)

Frierss ist ein Traditionsbetrieb; die erste Fleischerei hat Rudolf Frierss 1898 in der Klagenfurter Straße in Villach eröffnet. Ab sofort ist der Familienbetrieb auch am Wörthersee zuhause.

„Früher gab es im Umkreis des Sees mehr als zehn Fleischereien. Alleine Pörtschach hatte drei. Bekannt war die Fleischerei Joainig, die ihre Pforten 2001 schloss“, erzählt Spartenobmann Raimund Plautz, der Ende April in Klagenfurt ebenso aufgehört und an Frierss übergeben hat und sein Inventar bei Cavinnash versteigern lässt. „Toll, dass Frierss auch das letzte Fachgeschäft am Wörthersee weiterführt“, sagt Plautz.

Spartenobmann Raimund Plautz (r) übergab seinen Fleischerbetrieb an die Frierss-Familie. Sein ...
Spartenobmann Raimund Plautz (r) übergab seinen Fleischerbetrieb an die Frierss-Familie. Sein Inventar wird bei der Auktionsplattform Cavinnash versteigert.(Bild: KampitschGerhard)

Und das Geschäft sieht toll aus: Um 8 Uhr machte es auf, viele Kunden waren begeistert vom ersten Genuss-Pop-up in Österreich. Traditionelles Fleischerhandwerk trifft aus eine lässige Inszenierung. Es ist eine einzigartige Kombination aus Feinkostatelier, Dry-Aging-Handwerk und urbaner Brasserie mitten im Herzen von Velden.

Von kreativen Spießen und Speckbomben über Bratwürste bis hin zu Spareribs und Special Cuts vom Kärntner Rind oder heimischen Duroc-Schwein bietet „Frierss am See“ alles, was das Genießerherz höherschlagen lässt. Abgerundet wird das Sortiment durch Grillsaucen, Rubs, Gewürze und Alpe-Adria-Delikatessen. 

Frierss lässt Genießerherz höherschlagen
Besonderes Highlight ist der Premium-Dry-Ager im Geschäftslokal. Dort werden ganze Rinderrücken vom Kärntner Rind 30 Tage trocken gereift. Die Reifung erfolgt unter streng kontrollierten Bedingungen mit speziellen Salzsteinwänden, die für eine perfekte Luftfeuchtigkeit sorgen — eine Handwerkskunst, die höchste Präzision und Expertise erfordert. Feinschmecker dürfen sich auf Dry Aged Rib Eyes, Porterhouse-Steaks, T-Bones und perfekt gereifte Rumpsteaks freuen.

Geöffnet ist „Frierss am See“ ab sofort von Dienstag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr.

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