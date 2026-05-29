Der letzte Fleischhauer vom Wörthersee

Und das Geschäft sieht toll aus: Um 8 Uhr machte es auf, viele Kunden waren begeistert vom ersten Genuss-Pop-up in Österreich. Traditionelles Fleischerhandwerk trifft aus eine lässige Inszenierung. Es ist eine einzigartige Kombination aus Feinkostatelier, Dry-Aging-Handwerk und urbaner Brasserie mitten im Herzen von Velden.

Von kreativen Spießen und Speckbomben über Bratwürste bis hin zu Spareribs und Special Cuts vom Kärntner Rind oder heimischen Duroc-Schwein bietet „Frierss am See“ alles, was das Genießerherz höherschlagen lässt. Abgerundet wird das Sortiment durch Grillsaucen, Rubs, Gewürze und Alpe-Adria-Delikatessen.

Frierss lässt Genießerherz höherschlagen

Besonderes Highlight ist der Premium-Dry-Ager im Geschäftslokal. Dort werden ganze Rinderrücken vom Kärntner Rind 30 Tage trocken gereift. Die Reifung erfolgt unter streng kontrollierten Bedingungen mit speziellen Salzsteinwänden, die für eine perfekte Luftfeuchtigkeit sorgen — eine Handwerkskunst, die höchste Präzision und Expertise erfordert. Feinschmecker dürfen sich auf Dry Aged Rib Eyes, Porterhouse-Steaks, T-Bones und perfekt gereifte Rumpsteaks freuen.