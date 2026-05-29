Griechenland, Spanien und ein Aufsteiger im Osten

„Machen Sie den Steirern mit Ihrer Geschichte Lust auf Urlaub!“, gibt uns Andrea Springer am Ende unseres Gesprächs über die sommerlichen Reisetendenzen der Landsleute mit auf den Weg. Die Zeiten seien schwer genug, trotz weltweiter Krisen finde sich für jedes Budget und jedes Bedürfnis die passende Reise. Mit ihrem Appell trägt die Springer-Reisen-Chefin und Griechenland-Kennerin aber ohnehin Eulen nach Athen, denn laut heurigem ÖAMTC-Reisemonitoring wollen satte 94 Prozent der Österreicher im Sommer Urlaub machen.