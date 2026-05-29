Mülltonne soll vors Schaufenster gestellt werden

Mülltonnen verstellen Feuerwehreinfahrten

Vor allem die Innenstadtbetriebe reagieren verärgert. In einer Facebook-Gruppe der Unternehmer häuft sich Kritik. Modehändler Gregor Grüner schildert der „Krone“ massive Probleme: „Seit 300 Jahren ist bei uns der Müll im Innenhof abgeholt worden; das würde mich nun aber zusätzlich 2000 Euro kosten.“ Eine praktikable Lösung fehle bisher. Die neue Vorgabe sei bei seiner Innenstadtliegenschaft nicht umsetzbar, da die Mülltonnen Einfahrten und Feuerwehrzufahrten blockieren würden. „Die Vorgangsweise ist praxisfern und das Foto, das mir der Abteilungsleiter der Entsorgung geschickt hat und wonach ich Mülltonnen vor mein Schaufenster stellen soll, ist die größte Frechheit in dieser Angelegenheit“, so Grüner.