Feuerwehr zieht noch heuer in den Wirtschaftshof

Mit Bundesmitteln und viel Eigenleistung der Ehrenamtler wird nun im Wirtschaftshof, direkt neben dem Gemeindeamt, Platz geschaffen. Weit haben es die Feuerwehrleute immerhin nicht – ihre neue Heimat ist nur wenige Meter vom alten Rüsthaus entfernt. Geplant ist auch eine große Photovoltaik-Anlage und einem großen Speicher. Rull: „Damit sind wir Blackout-sicher.“ Den überschüssigen Strom nutzt das Gemeindeamt dann direkt mit.