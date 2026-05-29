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Nicht binärer Lehrer

„Mir ist es wichtig, wie man mich behandelt“

Oberösterreich
29.05.2026 09:00
Alexander Hölzl (re.) ist nicht binär, also gleichzeitig Mann und Frau. Mit seiner Ehefrau Elke ...
Alexander Hölzl (re.) ist nicht binär, also gleichzeitig Mann und Frau. Mit seiner Ehefrau Elke (kl.) verbindet ihn die Musik. Die beiden treten als „Galvin & Hölzl“ miteinander auf.(Bild: Krone KREATIV/Visual Kings, Marta Gillner Photography)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Professor Alexander Hölzl ist nicht binär – weder eindeutig Mann noch Frau. In Oberösterreich wurde er als engagierter Lehrer von seinen Schülern geschätzt, nach seinem Umzug nach Kärnten erlebte er Mobbing und Ablehnung. „Ich hatte täglich Angst, in die Schule zu gehen“, so Hölzl im Gespräch mit der „Krone“.

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Beim letzten Treffen mit der „Krone“ vor ein paar Jahren unterrichtete Professor Alexander Hölzl noch an einer HTL in Linz. Ein Lehrer, der auffällt – nicht nur wegen seines Erscheinungsbildes, sondern wegen seiner Art, Unterricht zu leben. Eine Zeit voller Akzeptanz und Begeisterung.

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