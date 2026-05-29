„Mir ist es wichtig, wie man mich behandelt“

Professor Alexander Hölzl ist nicht binär – weder eindeutig Mann noch Frau. In Oberösterreich wurde er als engagierter Lehrer von seinen Schülern geschätzt, nach seinem Umzug nach Kärnten erlebte er Mobbing und Ablehnung. „Ich hatte täglich Angst, in die Schule zu gehen“, so Hölzl im Gespräch mit der „Krone“.
Beim letzten Treffen mit der „Krone“ vor ein paar Jahren unterrichtete Professor Alexander Hölzl noch an einer HTL in Linz. Ein Lehrer, der auffällt – nicht nur wegen seines Erscheinungsbildes, sondern wegen seiner Art, Unterricht zu leben. Eine Zeit voller Akzeptanz und Begeisterung.
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