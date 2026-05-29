Wie Elon Musk und Co.: Wären Sie gerne superreich?

Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Alice Walton, Bernard Arnaud, Warren Buffett und noch einige andere: Sie sind superreich und werden von vielen beneidet. Superreich ist der Mensch laut Definition allerdings schon ab 100 Millionen Euro Vermögen, insofern ist der Club mit seinen 500.000 Mitgliedern weltweit auch nicht viel exklusiver als der Mile-High-Club, dem Sie schon für den Preis eines Economy-Flugtickets beitreten können. Sollten wir also besser das Dasein eines Multimilliardärs anstreben und sogar noch reicher werden als reich, wie uns die Lottowerbung das große Glück verheißt?