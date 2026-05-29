Wie Elon Musk und Co.: Wären Sie gerne superreich?

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Heute erklärt er, warum er nicht so reich wie Elon Musk sein möchte.
Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Alice Walton, Bernard Arnaud, Warren Buffett und noch einige andere: Sie sind superreich und werden von vielen beneidet. Superreich ist der Mensch laut Definition allerdings schon ab 100 Millionen Euro Vermögen, insofern ist der Club mit seinen 500.000 Mitgliedern weltweit auch nicht viel exklusiver als der Mile-High-Club, dem Sie schon für den Preis eines Economy-Flugtickets beitreten können. Sollten wir also besser das Dasein eines Multimilliardärs anstreben und sogar noch reicher werden als reich, wie uns die Lottowerbung das große Glück verheißt?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.