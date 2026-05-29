Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Sicherheit in Wien

„Angst im eigenen Land“: Hat Naschenweng recht?

Wien
29.05.2026 05:00
Naschenweng fühlt sich allein als Frau in der Nacht nicht sicher
Naschenweng fühlt sich allein als Frau in der Nacht nicht sicher(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl Florian Wieser ipImedia/Krivograd)
Porträt von Lisa Schinagl
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Lisa Schinagl und Christoph Engelmaier

Melissa Naschenweng fühlt sich als Frau allein in Städten nicht sicher. Viele Wienerinnen pflichten ihr bei einer „Krone“-Umfrage bei. Dabei ist der öffentliche Raum nicht am gefährlichsten. 

0 Kommentare

„Ich habe einfach Angst. Ich fühle mich allein in der Nacht nicht sicher“, sagt Schlagerstar Melissa Naschenweng, angesprochen auf die Städte Wien, Linz und Graz, im „Krone“-Podcast „Message, Macht, Medien!“ offen. Sie finde es schade, dass „man im eigenen Land Angst haben muss“, fügt sie an. Damit ist sie nicht allein, wie eine Straßenumfrage zeigt.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
29.05.2026 05:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
12° / 27°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
11° / 27°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
12° / 26°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
10° / 27°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
8° / 27°
Symbol heiter

krone.tv

Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Der bewaffnete Arm der Hamas (Bild) hat laut israelischen Angaben seinen neuen Chef verloren.
War eine Woche im Amt
Israels Militär tötete neuen Hamas-Chef
Newsletter
Top 3

Gelesen

Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
162.001 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
116.926 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Österreich
1673 Jahre! Österreicher stirbt in Thailand-Haft
98.271 mal gelesen
Das Bundeskriminalamt und die thailändischen Behörden konnten einen auch bei uns vorbestraften ...
Mehr Wien
Ostliga-Knipser
„Mir hat das Talent für ganz oben gefehlt“
Krone Plus Logo
Sicherheit in Wien
„Angst im eigenen Land“: Hat Naschenweng recht?
„Frauen müssen folgen“
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghane
„Stripes And Stars“
Pizzera komponierte neue Hymne fürs Nationalteam
„Krone“-Kommentar
Aha-Erlebnisse, wenn das Handy ausgeschaltet ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf