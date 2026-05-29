„Angst im eigenen Land“: Hat Naschenweng recht?

Melissa Naschenweng fühlt sich als Frau allein in Städten nicht sicher. Viele Wienerinnen pflichten ihr bei einer „Krone“-Umfrage bei. Dabei ist der öffentliche Raum nicht am gefährlichsten.
„Ich habe einfach Angst. Ich fühle mich allein in der Nacht nicht sicher“, sagt Schlagerstar Melissa Naschenweng, angesprochen auf die Städte Wien, Linz und Graz, im „Krone“-Podcast „Message, Macht, Medien!“ offen. Sie finde es schade, dass „man im eigenen Land Angst haben muss“, fügt sie an. Damit ist sie nicht allein, wie eine Straßenumfrage zeigt.
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