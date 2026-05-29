„Angst im eigenen Land“: Hat Naschenweng recht?

„Ich habe einfach Angst. Ich fühle mich allein in der Nacht nicht sicher“, sagt Schlagerstar Melissa Naschenweng, angesprochen auf die Städte Wien, Linz und Graz, im „Krone“-Podcast „Message, Macht, Medien!“ offen. Sie finde es schade, dass „man im eigenen Land Angst haben muss“, fügt sie an. Damit ist sie nicht allein, wie eine Straßenumfrage zeigt.