Großbrand in Feldkirchen fordert Feuerwehren

Ein Brand brach am Freitagnachmittag am Gelände eines Betonunternehmens in Feldkirchen aus. Insgesamt elf Feuerwehren aus drei Bezirken versuchen aktuell, Herr über die Flammen zu werden.
In gleich drei Kärntner Bezirken heulten am Freitagnachmittag die Sirenen. „Es handelt sich um einen Lagerhallenbrand“, heißt es seitens der Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten. Elf Feuerwehren eilten daraufhin zum Areal eines Betonherstellers.
Laut „Krone“-Informationen gestalte sich der Einsatz schwierig, da die Flammen auf naheliegende Gebäude übergreifen könnten. Neben einer Hundertschaft an Florianis aus den Bezirken Feldkirchen, Klagenfurt-Land und St. Veit an der Glan steht auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.
Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.