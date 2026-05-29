Großbrand in Feldkirchen fordert Feuerwehren

Laut „Krone“-Informationen gestalte sich der Einsatz schwierig, da die Flammen auf naheliegende Gebäude übergreifen könnten. Neben einer Hundertschaft an Florianis aus den Bezirken Feldkirchen, Klagenfurt-Land und St. Veit an der Glan steht auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.