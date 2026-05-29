Was vor solch tragischen Notfällen schützen kann

Je wärmer es ist, umso wichtiger ist das Trinken. „Keine Angst, nicht literweise, sondern regelmäßig und schluckweise trinken. Am besten hat man eine Trinkflasche, die man zwei- oder dreimal am Tag mit Wasser füllt und austrinkt.“ Was vielen der Hausversand sagt: Anstrengendes wie ein Tennismatch in der Mittagshitze oder eine steile Radtour in sengender Sonne sind natürlich eine enorme Belastung für den Körper. Was man aber unterschätzen würde, ist die Herausforderung beim Schwimmen. „Schwimmen ist natürlich ein sehr gesunder Sport. Aber wer sich über den Winter wenig bewegt hat und nun eine lange Strecke schwimmen will, löst damit einiges aus in seinem Körper: Beim Schwimmen wird der ganze Körper bewegt, viele Muskeln arbeiten mit; die benötigen viel Sauerstoff, der wiederum mit dem Blut kommt. Also steigert sich beim Schwimmen die Burchblutung, das Herz-Kreislauf-System wird hochgefahren. Somit ist es für den Körper besser, langsam anzufangen und kürzere Strecken zu schwimmen“, empfiehlt Pirz. Selbstüberschätzung könne schlimme, ja tödliche Folgen haben.