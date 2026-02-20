Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Rote Rebellen im Talk:

„Wenn Kickl in Kärnten antritt, holt SPÖ Absolute“

Innenpolitik
20.02.2026 07:00
Lercher und Fellner planen keine „Streichkonzerte“ für den baldigen Parteitag.
Lercher und Fellner planen keine „Streichkonzerte“ für den baldigen Parteitag.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Nikolaus Frings
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Nikolaus Frings und Clara Milena Steiner

Die beiden SPÖ-Länderspitzen, Daniel Fellner (Kärnten) und Max Lercher (Steiermark), kritisieren ihre Partei für die Außendarstellung. Fellner schießt zudem gegen Kickl und lässt durchblitzen, dass er bald Landeshauptmann wird.

0 Kommentare

„Krone“: Herr Lercher, Herr Fellner, vor etwas mehr als einer Woche hat Christian Kern bekannt gegeben, dass er nicht gegen Bundesparteichef Andreas Babler in den Ring steigen möchte. Sie sollen ihn beide unterstützt haben. Wie steht die Partei nach seiner Entscheidung nun da?
Daniel Fellner: Meine Position hat sich nie geändert. Ein Gegenkandidat ist immer etwas Erfrischendes und auch ich habe mich über die Bekanntgabe einer weiteren Kandidatur in Kärnten sehr gefreut. Eine Partei, die Demokratie in ihrem Namen trägt, braucht davor keine Angst zu haben. Mich hätte ein Gegenkandidat gefreut. Wir haben als Landesparteivorsitzende auch die Aufgabe, nicht nur auf die Landsleute zu schauen, sondern auch darüber hinaus. Deshalb war es gut, einmal ein gemeinsames Gespräch mit dem Wiener Bürgermeister zu führen. Es war gut, dass Christian Kern danach klar Position bezogen hat. Wenn Kern angetreten wäre, hätte es einen Sieger gegeben. Prinzipiell ist es immer besser, sich für jemanden entscheiden zu können. Das wirkt auch in der Symbolik besser.
Max Lercher: Wenn jemand kandidieren will, dann sollte er das auch tun können. Da gab es auch ein breites Einvernehmen zwischen uns Ländern. Jetzt gibt es keinen Gegenkandidaten auf dem Parteitag und es ist auch in Ordnung. Diese Debatte hat uns intern auch weiter gebracht. Es sollte nicht nur um die Namen gehen, sondern auch um die Inhalte. Wir haben in der Sozialdemokratie schon historisch gesehen immer verschiedene Interessenslagen. Wir müssen eine positive Konfliktkultur darauf formen. Da war nichts gehässig daran.
Fellner (lacht): Du hast zwei Flügel und bist ein Engel, Max.
Lercher (lacht): Das hat mir noch nie jemand gesagt. Andere würden anderes sagen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
20.02.2026 07:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
370.260 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
159.199 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
118.422 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1691 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1684 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1262 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf