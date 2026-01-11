Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Babler oder Kern?

SP-Fellner: „Würde mich über Gegenkandidat freuen“

Kärnten
11.01.2026 10:00
Daniel Fellner ist Demokratie wichtig.
Daniel Fellner ist Demokratie wichtig.(Bild: Jürgen Fuchs)

Über einen Wechsel an der Spitze der Bundes-SPÖ wird seit Tagen in der ganzen Republik sinniert – der Kärntner SP-Chef Daniel Fellner sichert Andreas Babler seine „volle Unterstützung“ zu, würde aber auch einen Gegenkandidaten begrüßen.

0 Kommentare

Ein „gewisses Vermarktungsproblem“ innerhalb der Partei sei bekannt, gab der Kärntner SP-Chef am Freitag zu: „Wir arbeiten viel und sprechen zu wenig darüber“, so Daniel Fellner beim Neujahrsempfang des Renner Institutes in Pörtschach am Wörthersee.

Das will er im neuen Jahr ändern – auch mit seiner „Mitten im Leben“-Tour. Er sagte der Politikverdrossenheit den Kampf an: „Menschen brauchen die Möglichkeit der Teilhabe, ihre Sorgen müssen ernst genommen werden“, so Fellner, der die Wichtigkeit der Demokratie unterstrich.

Fellner unterstützt „Bundesparteivorsitzenden“
Als Mitglied „einer Partei, die Demokratie im Namen trägt“, betonte er mit Blick nach Wien, dass ihn ein Gegenkandidat für Bundesparteichef Andreas Babler beim nächsten Parteitag freuen würde. Auch wenn „der Bundesparteivorsitzende meine volle Unterstützung genießt. Kritik, sofern ich welche habe, werde ich der betroffenen Person unter vier Augen kommunizieren.“

Lesen Sie auch:
LH Peter Kaiser, Renner-Institut-Landesgeschäftsführer Harry Kofler, SP-Landesgeschäftsführer ...
Krone Plus Logo
Neuer LH in Kärnten?
SPÖ-Zukunft: Wagnis Alltag und der rare Nachwuchs
09.01.2026
Viel Wirbel im Netz
„Wahlsujets“ von Christian Kern kursieren bereits
07.01.2026
Neues Umfrage-Beben
SPÖ könnte mit Kern sogar eine Kurz-ÖVP überholen
06.01.2026

Momentan stelle sich die Frage eines Gegenkandidaten ohnehin nicht; Fellner habe zwar über Kern-Gerüchte gelesen, „von ihm persönlich aber nichts gehört“. Es gebe „viele Namen, die als potenzielle Parteivorsitzende geeignet wären“, so Fellner, der keine Gerüchte anheizen wolle. Trotzdem verkneift er sich eine Aussage nicht: „Christian Kern, Max Lercher, Hans Peter Doskozil, Max Mustermann – egal wer, ich werde mich nicht gegen eine Kandidatur stellen.“

Zur Erinnerung: Eine „Krone“-Umfrage bestätigte, dass die Roten – sollte Altkanzler Christian Kern die SPÖ wieder übernehmen – vor der Volkspartei liegen würden; sogar bei einem Comeback des ÖVP-Altkanzlers Sebastian Kurz. Vermeintliche Wahlsujets mit Kern sorgten in Folge bereits für Aufregung.

Porträt von Clara Milena Steiner
Clara Milena Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
147.025 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
120.872 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
120.027 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Mehr Kärnten
Babler oder Kern?
SP-Fellner: „Würde mich über Gegenkandidat freuen“
Krone Plus Logo
Das „Krone“-Fazit
Ein Monat, zwei Länder: Volle Kassen dank Koralm
Krone Plus Logo
Nach Derby-Fehlpfiff
Liga klärt auf: Darum zählt dieses VSV-Tor nicht!
Philipps-Filiale kommt
Deutscher Partner für schwedischen Möbelriesen
Schlag auf den Knöchel
ÖSV-Schock! Weltcup-Erste verzichtete auf Start
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf