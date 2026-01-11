SP-Fellner: „Würde mich über Gegenkandidat freuen“

Momentan stelle sich die Frage eines Gegenkandidaten ohnehin nicht; Fellner habe zwar über Kern-Gerüchte gelesen, „von ihm persönlich aber nichts gehört“. Es gebe „viele Namen, die als potenzielle Parteivorsitzende geeignet wären“, so Fellner, der keine Gerüchte anheizen wolle. Trotzdem verkneift er sich eine Aussage nicht: „Christian Kern, Max Lercher, Hans Peter Doskozil, Max Mustermann – egal wer, ich werde mich nicht gegen eine Kandidatur stellen.“