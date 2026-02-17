Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Top-Manager erwartet

Trump-Söhne laden zu Krypto-Konferenz in Florida

Digital
17.02.2026 13:25
Eric (rechts) und Donald Trump Jr. (links) laden zur Krypto-Konferenz.
Eric (rechts) und Donald Trump Jr. (links) laden zur Krypto-Konferenz.(Bild: AFP/2025 Getty Images)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Söhne des selbst ernannten „Kryptopräsidenten“ Donald Trump veranstalten am Mittwoch eine Konferenz zu Cyberdevisen. In Trumps Golfklub Mar-a-Lago in Florida empfangen Eric und Donald Trump Jr. zahlreiche US-Topmanager und -Regulierer, um über die „Zukunft der Finanzindustrie und Technologie“ zu diskutieren.

0 Kommentare

Experten sind sich uneins, ob das Treffen einen Interessenkonflikt darstellt. Die Trump-Familie gibt selbst Kryptowährungen aus, während US-Präsident Donald Trump die Regulierung der Branche lockert. „Jeder vernünftige Mensch würde ernsthafte Fragen zur Angemessenheit dieser Veranstaltung haben“, kritisierte Chris Swartz, ein ehemaliger Anwalt im US-Amt für Regierungsethik.

  Als Gastgeber fungieren neben Eric und Donald Jr. auch die Brüder Zach und Alex Witkoff. Ihr Vater Steve Witkoff hat mit den Trump-Brüdern die Kryptofirma World Liberty Financial gegründet. Diese gibt unter anderem die Kryptowährung $WLFI aus, die seit ihrem Handelsdebüt im vergangenen September etwa zwei Drittel ihres Wertes verloren hat. Steve Witkoff ist zudem US-Sondergesandter, der unter anderem im Ukraine-Krieg verhandelt.

Hochrangige Manager erwartet
Auf dem Kryptoforum in Mar-a-Lago sollen unter anderem die Chefs der Investmentbank Goldman Sachs, des Vermögensverwalters Franklin Templeton und die Chefin der Technologiebörse Nasdaq auftreten. Daneben haben sich der Chef der Terminmarkt-Aufsicht CFTC und ein Unterstaatssekretär für Wirtschaftsfragen des US-Außenministeriums angemeldet.

Lesen Sie auch:
Trumps Söhne Donald Trump Jr. und Eric sind groß im Geschäft mit Kryptowährungen, aber auch ...
Krone Plus Logo
Umstrittene Partner
Wie der Trump-Clan mit Kryptogeld Milliarden macht
27.10.2025

World Liberty zufolge dient die Konferenz dazu, „Beziehungen zu vertiefen und die Dominanz des US-Dollar in der digitalen Wirtschaft zu stärken“. Einen üblichen branchenübergreifenden Dialog als Interessenkonflikt zu bezeichnen, verzerre den Charakter der Veranstaltung.

Es sei nicht ungewöhnlich, dass Wirtschaftsvertreter die Nähe zur Politik suchten, betonte Juraprofessor Andy Grewal von der Universität von Iowa. „Das Präsidentenamt bringt unvermeidliche Interessenkonflikte mit sich. Es liegt an den Wählern zu entscheiden, wer ihrer Meinung nach ethisch damit umgeht und wer nicht.“ Goldman, Franklin, die Nasdaq und die CFTC waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Das US-Außenministerium wies darauf hin, dass es zu den Kernaufgaben des Unterstaatssekretärs gehöre, mit prominenten Wirtschaftslenkern in Kontakt zu bleiben. Eine Sprecherin des Weißen Hauses betonte, dass Präsident Trump seine unternehmerischen Aktivitäten in einer Stiftung gebündelt habe. Da diese von seinen Kindern geführt werde, bestehe kein Interessenkonflikt. Nach Ende seiner Amtszeit hat Präsident Trump jedoch Zugriff auf die Mittel der Stiftung.

Trump-Familie verdient mit Kryptoprojekten
Nach Analysen der Nachrichtenagentur Reuters hat die Trump-Familie seit Amtsantritt von Donald Trump Senior vor etwa einem Jahr rund eine Milliarde Dollar (rund 843,5 Millionen Euro) mit Kryptoprojekten verdient. Der Großteil stammt aus der Beteiligung an World Liberty, das auch die Kryptowährung „USD1“ herausgibt. Deren Kurs ist an den US-Dollar gebunden und mit einem Gesamtvolumen von 5,15 Milliarden Dollar die weltweite Nummer fünf unter den sogenannten Stablecoins.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
17.02.2026 13:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Sons of Sparta“ bringt „God of War“-Action in 2D mit handgezeichneter Pixelanimation auf die ...
Retro-Action
„God of War“ in 2D: Sony enthüllt „Sons of Sporta“
Auspacken, einschalten – und Bloatware ausmisten, heißt die Devise nach dem Handykauf. Doch es ...
Krone Plus Logo
Das Bloatware-Business
Von wo die Apps kommen, nach denen niemand fragte
Krone Plus Logo
Mit Tastatur und Stift
Matepad 12X im Test: Profi-Tablet zum Sparpreis?
Krone Plus Logo
Erstes „Papier-Handy“
TCL NXTPAPER 60 Ultra im Test: Endlich ein Novum!
„Forbidden Solitaire“
Uralter Windows-Klassiker lehrt Gamer das Fürchten
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.284 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
154.704 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.203 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1413 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1101 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
883 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Mehr Digital
Bieterstreit
Warner weist neues Paramount-Angebot zurück
Top-Manager erwartet
Trump-Söhne laden zu Krypto-Konferenz in Florida
Brüssel ermittelt
Verfahren gegen Shein wegen kindlicher Sexpuppen
„Echte“ Therapie tabu
Junge Chinesen lassen sich von KI „behandeln“
Ernüchterndes Ergebnis
Roboter können Staubsauger und Mopp nicht ersetzen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf