Trump-Söhne laden zu Krypto-Konferenz in Florida

Als Gastgeber fungieren neben Eric und Donald Jr. auch die Brüder Zach und Alex Witkoff. Ihr Vater Steve Witkoff hat mit den Trump-Brüdern die Kryptofirma World Liberty Financial gegründet. Diese gibt unter anderem die Kryptowährung $WLFI aus, die seit ihrem Handelsdebüt im vergangenen September etwa zwei Drittel ihres Wertes verloren hat. Steve Witkoff ist zudem US-Sondergesandter, der unter anderem im Ukraine-Krieg verhandelt.